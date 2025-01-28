«Торпедо» забило два гола в третьем периоде и нанесло «Сочи» четвёртое поражение подряд

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей — 3:1.

Счёт в матче на 19-й минуте открыл хоккеист «Сочи» Игорь Швырёв, которому ассистировали Артём Волков и Денис Венгрыжановский. Спустя несколько секунд Бобби Линч сравнял счёт в матче. Решающие голы пришлись на середину третьего периода, когда в течение пяти с лишним минут «Торпедо» забросило две шайбы и решило исход матча — отличились Никита Артамонов и Кирилл Воронин.

Таким образом, «Сочи» потерпел четвёртое поражение кряду.