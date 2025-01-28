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Сочи — Торпедо, результат матча 28 января, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» забило два гола в третьем периоде и нанесло «Сочи» четвёртое поражение подряд
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В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей — 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Швырёв (Волков, Венгрыжановский) – 18:35 (5x5)     1:1 Линч (Кагарлицкий, Орлов) – 19:14 (5x5)     1:2 Артамонов (Конюшков) – 48:08 (5x4)     1:3 Воронин (Белевич, Кульбаков) – 53:58 (5x5)    

Счёт в матче на 19-й минуте открыл хоккеист «Сочи» Игорь Швырёв, которому ассистировали Артём Волков и Денис Венгрыжановский. Спустя несколько секунд Бобби Линч сравнял счёт в матче. Решающие голы пришлись на середину третьего периода, когда в течение пяти с лишним минут «Торпедо» забросило две шайбы и решило исход матча — отличились Никита Артамонов и Кирилл Воронин.

Таким образом, «Сочи» потерпел четвёртое поражение кряду.

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