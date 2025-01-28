«Трактор» отыгрался с 0:3, но уступил «Куньлуню» в овертайме
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Дрозг (Ро, Шаров) – 03:10 (5x5) 2:0 Лихачёв (Лефевр, О'Реган) – 05:26 (5x5) 3:0 Душак (Юрчо) – 09:08 (5x4) 3:1 Робинсон (Дронов, Шабанов) – 17:33 (5x4) 3:2 Горюнов-Рольгизер (Шабанов, Дронов) – 50:41 (5x5) 3:3 Глотов (Телегин, Шабанов) – 54:10 (5x5) 4:3 Локхарт (Фу, Лефевр) – 63:20 (3x3)
Стартовый голкипер «Трактора» Сергей Мыльников пропустил три шайбы за девять с небольшим минут и был заменён на Зака Фукале. Голы в составе «Куньлуня» забили Ян Дрозг, Ярослав Лихачёв и Джозеф Душак. Гостям удалось отквитать одну шайбу ещё до первого перерыва — отличился Чарльз Робинсон. В середине третьего периода «Трактор» забросил две шайбы и сравнял счёт в матче — отличились Михаил Горюнов-Рольгизер и Василий Глотов. Победу в овертайме одержал «Куньлунь» благодаря точному броску Лукаса Локхарта в дальний угол.
Комментарии
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