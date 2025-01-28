Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Куньлунь — Трактор, результат матча 28 января, счет 4:3 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Трактор» отыгрался с 0:3, но уступил «Куньлуню» в овертайме
Комментарии

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Дрозг (Ро, Шаров) – 03:10 (5x5)     2:0 Лихачёв (Лефевр, О'Реган) – 05:26 (5x5)     3:0 Душак (Юрчо) – 09:08 (5x4)     3:1 Робинсон (Дронов, Шабанов) – 17:33 (5x4)     3:2 Горюнов-Рольгизер (Шабанов, Дронов) – 50:41 (5x5)     3:3 Глотов (Телегин, Шабанов) – 54:10 (5x5)     4:3 Локхарт (Фу, Лефевр) – 63:20 (3x3)    

Стартовый голкипер «Трактора» Сергей Мыльников пропустил три шайбы за девять с небольшим минут и был заменён на Зака Фукале. Голы в составе «Куньлуня» забили Ян Дрозг, Ярослав Лихачёв и Джозеф Душак. Гостям удалось отквитать одну шайбу ещё до первого перерыва — отличился Чарльз Робинсон. В середине третьего периода «Трактор» забросил две шайбы и сравнял счёт в матче — отличились Михаил Горюнов-Рольгизер и Василий Глотов. Победу в овертайме одержал «Куньлунь» благодаря точному броску Лукаса Локхарта в дальний угол.

Материалы по теме
Вратарь «Трактора» Мыльников пропустил три шайбы за 9 минут от «Куньлуня» и был заменён
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android