Максим Шабанов обновил клубный рекорд «Трактора» по очкам за один регулярный чемпионат

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов отметился тремя результативными передачами и добрался до отметки в 51 (18+33) очко в текущем регулярном чемпионате. Таким образом, форвард обновил свой же клубный рекорд «Трактора» в КХЛ по результативности за одну регулярку. В прошлом сезоне-2023/2024 Шабанов набрал 50 (25+25) очков в 64 матчах регулярки.

Напомним, Шабанов в следующем сезоне планирует выступать в Северной Америке.