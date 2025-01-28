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Максим Шабанов обновил клубный рекорд «Трактора» по очкам за один регулярный чемпионат

Максим Шабанов обновил клубный рекорд «Трактора» по очкам за один регулярный чемпионат
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Дрозг (Ро, Шаров) – 03:10 (5x5)     2:0 Лихачёв (Лефевр, О'Реган) – 05:26 (5x5)     3:0 Душак (Юрчо) – 09:08 (5x4)     3:1 Робинсон (Дронов, Шабанов) – 17:33 (5x4)     3:2 Горюнов-Рольгизер (Шабанов, Дронов) – 50:41 (5x5)     3:3 Глотов (Телегин, Шабанов) – 54:10 (5x5)     4:3 Локхарт (Фу, Лефевр) – 63:20 (3x3)    

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов отметился тремя результативными передачами и добрался до отметки в 51 (18+33) очко в текущем регулярном чемпионате. Таким образом, форвард обновил свой же клубный рекорд «Трактора» в КХЛ по результативности за одну регулярку. В прошлом сезоне-2023/2024 Шабанов набрал 50 (25+25) очков в 64 матчах регулярки.

Напомним, Шабанов в следующем сезоне планирует выступать в Северной Америке.

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