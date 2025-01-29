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Агент Кузнецова рассказал, на какой стадии находится восстановление нападающего СКА

Агент Кузнецова рассказал, на какой стадии находится восстановление нападающего СКА
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего СКА Евгения Кузнецова, рассказал, на какой стадии находится восстановление форварда петербургского клуба. Нападающий получил сотрясение в матче с ЦСКА 25 декабря.

— Кстати, как самочувствие у нападающего СКА Евгения Кузнецова?
— Надеюсь, что Женя на финальной стадии подготовки. Это позитивный парень, который всегда настроен положительно.

— Как считаете, нужно ли ужесточать наказания за удары в голову в КХЛ, как это сделали в НХЛ?
— Абсолютно согласен, умышленные удары в голову наносят вред здоровью ребят. Надо бороться за здоровье каждого: будь то звезда лиги или простой хоккеист. Для нас любой спортсмен одинаков. Не должно быть такого, что звёзд будут беречь, а на других всё равно. Все равны. Если появится ужесточающее правило, то под защитой окажутся все игроки лиги. Явной грубости быть не должно, с сотрясениями и травмами головы необходимо бороться, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
«Заказная кампания. Нашли козла отпущения и мусолят». Яркое интервью с агентом Шалунова
Эксклюзив
«Заказная кампания. Нашли козла отпущения и мусолят». Яркое интервью с агентом Шалунова
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