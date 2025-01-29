Агент Кузнецова рассказал, на какой стадии находится восстановление нападающего СКА

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего СКА Евгения Кузнецова, рассказал, на какой стадии находится восстановление форварда петербургского клуба. Нападающий получил сотрясение в матче с ЦСКА 25 декабря.

— Кстати, как самочувствие у нападающего СКА Евгения Кузнецова?

— Надеюсь, что Женя на финальной стадии подготовки. Это позитивный парень, который всегда настроен положительно.

— Как считаете, нужно ли ужесточать наказания за удары в голову в КХЛ, как это сделали в НХЛ?

— Абсолютно согласен, умышленные удары в голову наносят вред здоровью ребят. Надо бороться за здоровье каждого: будь то звезда лиги или простой хоккеист. Для нас любой спортсмен одинаков. Не должно быть такого, что звёзд будут беречь, а на других всё равно. Все равны. Если появится ужесточающее правило, то под защитой окажутся все игроки лиги. Явной грубости быть не должно, с сотрясениями и травмами головы необходимо бороться, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.