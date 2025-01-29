Агент Ткачёва и Прохоркина оценил возможный срок восстановления игроков «Авангарда»

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о сроках восстановления своих клиентов — нападающих «Авангарда» Владимира Ткачёва и Николая Прохоркина.

— Когда ждать возвращения в строй нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва и как проходит курс его реабилитации? Ги Буше дал неутешительный прогноз.

— Реабилитация проходит нормально, Владимир работает в Омске, давно катается, делает упражнения. Ещё какое-то время потребуется. Возможно, пара недель, чтобы окончательно понимать, когда он сможет вернуться в игру. Вы же знаете, врачи всегда перестраховываются.

— Что случилось с Николаем Прохоркиным, как он получил травму и надолго ли выбыл?

— Игровой эпизод, травма, думаю, что около месяца он пропустит. Докторам и клубу виднее. Коля – крепкий парень. Может, и раньше восстановится, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.