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Агент Ткачёва и Прохоркина оценил возможный срок восстановления игроков «Авангарда»

Агент Ткачёва и Прохоркина оценил возможный срок восстановления игроков «Авангарда»
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Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о сроках восстановления своих клиентов — нападающих «Авангарда» Владимира Ткачёва и Николая Прохоркина.

— Когда ждать возвращения в строй нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва и как проходит курс его реабилитации? Ги Буше дал неутешительный прогноз.
— Реабилитация проходит нормально, Владимир работает в Омске, давно катается, делает упражнения. Ещё какое-то время потребуется. Возможно, пара недель, чтобы окончательно понимать, когда он сможет вернуться в игру. Вы же знаете, врачи всегда перестраховываются.

— Что случилось с Николаем Прохоркиным, как он получил травму и надолго ли выбыл?
— Игровой эпизод, травма, думаю, что около месяца он пропустит. Докторам и клубу виднее. Коля – крепкий парень. Может, и раньше восстановится, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
«Заказная кампания. Нашли козла отпущения и мусолят». Яркое интервью с агентом Шалунова
Эксклюзив
«Заказная кампания. Нашли козла отпущения и мусолят». Яркое интервью с агентом Шалунова
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