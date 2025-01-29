Бабаев — о травме Грицюка: Арсений говорит, что на нём заживает как на собаке

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал ход восстановления от травм своих клиентов — нападающих СКА Сергея Толчинского и Арсения Грицюка.

— Согласны, что произошедшее с Сергеем Толчинским – несчастный случай?

— Да, здесь и вопросов никаких не было. Свой же партнёр зарядил ему клюшкой, стечение обстоятельств.

— Ещё и Арсений Грицюк выбыл у СКА. Прямо какая-то напасть.

— Есть такой момент, это неприятно. Но Арсений говорит, что на нём всё заживает как на собаке. Посмотрим, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.