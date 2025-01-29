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Бабаев — о травме Грицюка: Арсений говорит, что на нём заживает как на собаке

Бабаев — о травме Грицюка: Арсений говорит, что на нём заживает как на собаке
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Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал ход восстановления от травм своих клиентов — нападающих СКА Сергея Толчинского и Арсения Грицюка.

— Согласны, что произошедшее с Сергеем Толчинским – несчастный случай?
— Да, здесь и вопросов никаких не было. Свой же партнёр зарядил ему клюшкой, стечение обстоятельств.

— Ещё и Арсений Грицюк выбыл у СКА. Прямо какая-то напасть.
— Есть такой момент, это неприятно. Но Арсений говорит, что на нём всё заживает как на собаке. Посмотрим, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
«Заказная кампания. Нашли козла отпущения и мусолят». Яркое интервью с агентом Шалунова
Эксклюзив
«Заказная кампания. Нашли козла отпущения и мусолят». Яркое интервью с агентом Шалунова
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