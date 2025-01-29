Агент Шумакова сообщил, что его клиент может продолжить карьеру в Европе

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Сергея Шумакова, заявил, что форвард может продолжить карьеру в одном из клубов Европы. На данный момент опытный форвард выступает за челябинский «Трактор» в чемпионате КХЛ в формате «3х3». Форвард не смог трудоустроиться в клуб КХЛ в текущем сезоне.

— Сергей Шумаков решил попробовать себя в форме хоккея «три на три». Ваша рекомендация?

— Мы ждём окончательного решения по европейскому варианту продолжения карьеры Сергея. Поэтому пока, чтобы поддерживать форму, приняли решение поиграть в хоккей «три на три», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.