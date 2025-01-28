Десятков: пока «Витязь» обалдевал от фамилий СКА, они успели забить два гола

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение от СКА (1:4).

— Безобразные два периода с нашей стороны. В хоккее есть мем – пока мы обалдевали от фамилий соперника, они нам успели забить два гола. В третьем периоде получше стало, моменты были, нужно было их забивать. Третий гол пропустили необязательный. Делали попытки исправить ситуацию, сняли вратаря, но с одной шайбочкой выигрывать тяжело, особенно здесь.

— Проблема обалдевания от фамилий соперника – это проблема одного матча или по ходу регулярки? И только молодых или и опытных тоже?

— Сегодня слабо себя проявили именно молодые. Относительно, что значит молодой игрок? Если ему 22-23, он уже не молод. Но у нас ряд игроков этого возраста сегодня выпало. Придавил либо дворец, либо фамилии или эмблема СКА, но это уже для некоторых тенденция.

Есть ряд игроков, которым, есть, что доказывать, которые играли здесь в предыдущих сезонах. Думаю, они должны быть вдвойне замотивированы. Но то ли они перегорели, либо их эта ситуация придавила. Мы ожидали от них большего, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.