Десятков: «Витязю» не хватает целостности. А чего бояться, выхода другого нет! Мы ищем

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков порассуждал о составе подмосковной команды после поражения в матче со СКА (1:4).

— У «Витязя» одно ударное звено набирает очки гораздо больше других звеньев. Нет риска стать командой одного звена?

— Давайте порассуждаем. Сколько игр Барак не забивает голов? 13 игр. Проблема есть с начала сезона. Мы вернулись к сочетанию Цицюра – Савчик – Воробьёв, оно достаточно подвижное, ждём от них большего. Заседу приобрели, но пока он играет эпизодами, один матч ярко сыграет, потом пара матчей просадка. Это объяснимо — человек без предсезонки, пока разбирался с предыдущими клубами, выпал из игрового тонуса. Нужно набирать.

Готье подбираем партнёров, на моменте сыграют, как Яровой с Чивилёвым, потом два матча тишина. И вот где-то эпизодами, где-то нам не хватает целостности. А чего бояться, у нас выхода другого нет! Мы ищем. Пытались ротировать состав, искали сочетания, пытались встряхнуть команду, в третьем периоде нам это удалось. Мы более целостный хоккей показывали в третьем периоде.

— Делали акцент на Демидова при разборе соперника?

— До этого Воробьёв делал, до этого Плотников, до этого… И вот так каждого можно разбирать. Мы разбирали команду СКА.

— 3:17 по броскам во втором периоде, почему?

— Неправильные действия, на моменте, когда нужно было бросать, мы делали ненужные передачи или искали неправильные продолжения и очень слабо держали шайбу в зоне соперника. Сами создавали себе проблему неправильными действиями, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.