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Десятков: «Витязю» не хватает целостности. А чего бояться, выхода другого нет! Мы ищем

Десятков: «Витязю» не хватает целостности. А чего бояться, выхода другого нет! Мы ищем
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков порассуждал о составе подмосковной команды после поражения в матче со СКА (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Демидов (Плотников, Григоренко) – 13:29 (5x5)     2:0 Поляков (Бардаков, Зыков) – 25:34 (5x5)     2:1 Цицюра (Педан) – 40:56 (4x5)     3:1 Демидов (Галенюк, Плотников) – 44:58 (5x5)     4:1 Демидов – 57:27 (en)    

— У «Витязя» одно ударное звено набирает очки гораздо больше других звеньев. Нет риска стать командой одного звена?
— Давайте порассуждаем. Сколько игр Барак не забивает голов? 13 игр. Проблема есть с начала сезона. Мы вернулись к сочетанию Цицюра – Савчик – Воробьёв, оно достаточно подвижное, ждём от них большего. Заседу приобрели, но пока он играет эпизодами, один матч ярко сыграет, потом пара матчей просадка. Это объяснимо — человек без предсезонки, пока разбирался с предыдущими клубами, выпал из игрового тонуса. Нужно набирать.
Готье подбираем партнёров, на моменте сыграют, как Яровой с Чивилёвым, потом два матча тишина. И вот где-то эпизодами, где-то нам не хватает целостности. А чего бояться, у нас выхода другого нет! Мы ищем. Пытались ротировать состав, искали сочетания, пытались встряхнуть команду, в третьем периоде нам это удалось. Мы более целостный хоккей показывали в третьем периоде.

— Делали акцент на Демидова при разборе соперника?
— До этого Воробьёв делал, до этого Плотников, до этого… И вот так каждого можно разбирать. Мы разбирали команду СКА.

— 3:17 по броскам во втором периоде, почему?
— Неправильные действия, на моменте, когда нужно было бросать, мы делали ненужные передачи или искали неправильные продолжения и очень слабо держали шайбу в зоне соперника. Сами создавали себе проблему неправильными действиями, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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