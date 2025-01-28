Десятков: «Витязь» каждую игру пытается начать неожиданно, иногда сами не ожидаем такого

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков заявил, что подмосковная команда каждый матч пытается начать активно.

— Пытались начать так же неожиданно, как в прошлой встрече, когда 2:0 повели?

— Мы каждую игру пытаемся начинать неожиданно, иногда даже сами не ожидаем таких начал. Не удалось сегодня забить. Согласен, часто забиваем в первых периодах, это приносит нам результат, сегодня не удалось. Сейчас и на третьих периодах акцентируем внимание. По физике вопросов нет, но по психологии где-то не хватает.

— Чем был хорош Цицюра?

— У него большой объём работы, он способен это делать. Их пара с Савчиком – одна из основных из меньшинства, не просто так они гол забили. Меньшинство сегодня хорошо выглядело — забили гол, выдержали, не пропустили. Но «пять на пять» и «пять на четыре» ничего не показали, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.