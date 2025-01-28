«Разочарован этим». Гру рассказал, что его расстроило в игре «Трактора» с «Куньлунем»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил поражение в матче с «Куньлунем» (3:4 ОТ), в котором челябинской команде удалось отыграться со счёта 0:3.

«Что ж, думаю, этот матч можно условно разделить на две части. Если честно, то в первой части меня очень разочаровало начало этой игры. Особенно если учесть то обстоятельство, что начинал встреч Сергей Мыльников — вратарь, который проводил свой первый матч после травмы. К сожалению, так получилось, что в начале игры мы оставили его совершенно одного. Хочу отметить, что Сергей выступил хорошо.

Если говорить о второй части, то мне понравилось, что в ней проявили характер. Понравилось, что не бросили и сумели вернуться в игру. Особенно хочу отметить последние 15 минут матча. Но, несмотря на то что мы смогли создать сегодня много хорошего, нам всё равно нужно извлечь урок из самого начала встречи.

Сезон длинный. В некоторых матчах нам удавалось прекрасное начало, в других — не очень. Повторюсь, сегодня больше всего расстроило то, что это был первый матч Мыльникова. И, считаю, хотя бы ради этого наши ребята должны были выйти абсолютно готовыми. Но случилось так, как случилось. При счёте 3:0 на табло мы почувствовали, что нужно включаться в матч. Эти стартовые хорошие минуты нашего соперника поспособствовали тому, что нам нужно было возвращаться в игру», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.