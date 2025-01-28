Гру: предпочитаю смотреть на то, что в такой игре «Трактор» заработал одно очко

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил поражение в матче с «Куньлунем» (3:4 ОТ) и заявил, что доволен усилиями команды, которая вернулась в игру со счёта 0:3.

— Во втором периоде «Трактор» допустил большое количество ошибок, и только гениальная игра Зака Фукале не позволила «Куньлуню» выиграть матч заранее. И уже в третьем «Трактор» доминировал все 20 минут, создавал много моментов. Это вы достучались до команды перед третьим периодом?

— Если честно, я не совсем с вами согласен. Когда на табло 0:3, нужно открываться, форсировать моменты, и это частично ответ на ваш вопрос. Во втором периоде счёт уже был 1:3, и нам важно было открываться и не действовать от защиты, несмотря на то что мы предпочитаем играть в более структурированный хоккей как в защите, так и в нападении. Нам нужно было это делать. Без сомнений, Зак сегодня совершал много хороших сейвов, как и вратарь соперника.

Когда вы пропускаете три шайбы в самом начале, то ритм матча в любом случае изменится и играть как прежде уже не получится, если даже хотелось действовать от обороны. При этом мне понравилось, как мы смогли вернуться в игру, если учесть, что четыре хоккеиста основы сейчас на травмах. Можно было выйти с позицией, что нам будет сложно, но мы вышли бороться, что и случилось. Я предпочитаю смотреть на это с той точки зрения, что мы заработали в такой встрече одно очко», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.