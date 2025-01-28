Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гру: предпочитаю смотреть на то, что в такой игре «Трактор» заработал одно очко

Гру: предпочитаю смотреть на то, что в такой игре «Трактор» заработал одно очко
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил поражение в матче с «Куньлунем» (3:4 ОТ) и заявил, что доволен усилиями команды, которая вернулась в игру со счёта 0:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Дрозг (Ро, Шаров) – 03:10 (5x5)     2:0 Лихачёв (Лефевр, О'Реган) – 05:26 (5x5)     3:0 Душак (Юрчо) – 09:08 (5x4)     3:1 Робинсон (Дронов, Шабанов) – 17:33 (5x4)     3:2 Горюнов-Рольгизер (Шабанов, Дронов) – 50:41 (5x5)     3:3 Глотов (Телегин, Шабанов) – 54:10 (5x5)     4:3 Локхарт (Фу, Лефевр) – 63:20 (3x3)    

— Во втором периоде «Трактор» допустил большое количество ошибок, и только гениальная игра Зака Фукале не позволила «Куньлуню» выиграть матч заранее. И уже в третьем «Трактор» доминировал все 20 минут, создавал много моментов. Это вы достучались до команды перед третьим периодом?
— Если честно, я не совсем с вами согласен. Когда на табло 0:3, нужно открываться, форсировать моменты, и это частично ответ на ваш вопрос. Во втором периоде счёт уже был 1:3, и нам важно было открываться и не действовать от защиты, несмотря на то что мы предпочитаем играть в более структурированный хоккей как в защите, так и в нападении. Нам нужно было это делать. Без сомнений, Зак сегодня совершал много хороших сейвов, как и вратарь соперника.

Когда вы пропускаете три шайбы в самом начале, то ритм матча в любом случае изменится и играть как прежде уже не получится, если даже хотелось действовать от обороны. При этом мне понравилось, как мы смогли вернуться в игру, если учесть, что четыре хоккеиста основы сейчас на травмах. Можно было выйти с позицией, что нам будет сложно, но мы вышли бороться, что и случилось. Я предпочитаю смотреть на это с той точки зрения, что мы заработали в такой встрече одно очко», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Трактор» отыгрался с 0:3, но уступил «Куньлуню» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android