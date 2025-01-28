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Кравец: понимали, что у «Трактора» за команда. На выезде они играют даже лучше, чем дома

Кравец: понимали, что у «Трактора» за команда. На выезде они играют даже лучше, чем дома
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Трактором» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Дрозг (Ро, Шаров) – 03:10 (5x5)     2:0 Лихачёв (Лефевр, О'Реган) – 05:26 (5x5)     3:0 Душак (Юрчо) – 09:08 (5x4)     3:1 Робинсон (Дронов, Шабанов) – 17:33 (5x4)     3:2 Горюнов-Рольгизер (Шабанов, Дронов) – 50:41 (5x5)     3:3 Глотов (Телегин, Шабанов) – 54:10 (5x5)     4:3 Локхарт (Фу, Лефевр) – 63:20 (3x3)    

«Настраивались на сегодняшнюю игру. В очередной раз. Мы понимали, что у соперника за команда, — там четыре сильных звена, это один из лидеров Востока, который очень здорово играет на выезде, даже лучше, чем дома. Поэтому концентрация у ребят была очень хорошей. За последнее время провели один из лучших первых периодов. Все здорово выполнили свою работу.

Считаю, что и второй период был такой. Поначалу «Трактор» владел преимуществом, но затем мы создали очень много хороших моментов. Жалко, что не реализовали. В третьем периоде им удалось немного дожать нас и забить, но я рад, что ребята проявили характер и уверенно играли до конца. Смогли забить гол в овертайме. Это важная для нас победа. Очки нам очень нужны, поэтому я благодарю команду за отличную игру», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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