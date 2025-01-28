Кравец: понимали, что у «Трактора» за команда. На выезде они играют даже лучше, чем дома

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Трактором» (4:3 ОТ).
«Настраивались на сегодняшнюю игру. В очередной раз. Мы понимали, что у соперника за команда, — там четыре сильных звена, это один из лидеров Востока, который очень здорово играет на выезде, даже лучше, чем дома. Поэтому концентрация у ребят была очень хорошей. За последнее время провели один из лучших первых периодов. Все здорово выполнили свою работу.
Считаю, что и второй период был такой. Поначалу «Трактор» владел преимуществом, но затем мы создали очень много хороших моментов. Жалко, что не реализовали. В третьем периоде им удалось немного дожать нас и забить, но я рад, что ребята проявили характер и уверенно играли до конца. Смогли забить гол в овертайме. Это важная для нас победа. Очки нам очень нужны, поэтому я благодарю команду за отличную игру», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 января 2025
-
23:59
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:18
-
23:13
-
23:09
-
23:03
-
22:59
-
22:52
-
22:51
-
22:44
-
22:29
-
22:27
-
22:22
-
22:00
-
21:52
-
21:47
-
21:39
-
21:10
-
21:01
-
20:36
-
20:32
-
20:05
-
19:55
-
19:54
-
19:45
-
19:30
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:30
-
18:10