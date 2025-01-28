Кравец: понимали, что у «Трактора» за команда. На выезде они играют даже лучше, чем дома

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Трактором» (4:3 ОТ).

«Настраивались на сегодняшнюю игру. В очередной раз. Мы понимали, что у соперника за команда, — там четыре сильных звена, это один из лидеров Востока, который очень здорово играет на выезде, даже лучше, чем дома. Поэтому концентрация у ребят была очень хорошей. За последнее время провели один из лучших первых периодов. Все здорово выполнили свою работу.

Считаю, что и второй период был такой. Поначалу «Трактор» владел преимуществом, но затем мы создали очень много хороших моментов. Жалко, что не реализовали. В третьем периоде им удалось немного дожать нас и забить, но я рад, что ребята проявили характер и уверенно играли до конца. Смогли забить гол в овертайме. Это важная для нас победа. Очки нам очень нужны, поэтому я благодарю команду за отличную игру», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.