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«Кадры решают всё». Главный тренер «Куньлуня» объяснил, почему его команда стала побеждать

«Кадры решают всё». Главный тренер «Куньлуня» объяснил, почему его команда стала побеждать
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец объяснил, почему его команда стала побеждать. Китайский клуб обыграл «Трактор» со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Дрозг (Ро, Шаров) – 03:10 (5x5)     2:0 Лихачёв (Лефевр, О'Реган) – 05:26 (5x5)     3:0 Душак (Юрчо) – 09:08 (5x4)     3:1 Робинсон (Дронов, Шабанов) – 17:33 (5x4)     3:2 Горюнов-Рольгизер (Шабанов, Дронов) – 50:41 (5x5)     3:3 Глотов (Телегин, Шабанов) – 54:10 (5x5)     4:3 Локхарт (Фу, Лефевр) – 63:20 (3x3)    

«Ключевые факторы нашего преображения — это взаимодействие игроков, понимание того, что мы от них требуем, действия обоих вратарей. Плюс новые члены команды, которые внесли свою лепту в улучшение игры. То есть кадры. Они решают всё.

Можно иметь семь пядей во лбу, но всё-таки нужно, чтобы были игроки, у которых есть мастерство и у которых есть опыт. И, конечно, есть желание правильно использовать этот опыт и это мастерство. Эти хоккеисты нам очень помогли. За счёт вот этих правильных действий, уверенности всей команды и правильных действий в обороне, а на протяжении всех последних матчей я всегда говорю, что хорошая оборона даёт возможность иметь победы.

И, конечно, без характера никуда. Каждый раз говорю ребятам, что в любых ситуациях надо бороться до конца», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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