«Кадры решают всё». Главный тренер «Куньлуня» объяснил, почему его команда стала побеждать

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец объяснил, почему его команда стала побеждать. Китайский клуб обыграл «Трактор» со счётом 4:3 в овертайме.
«Ключевые факторы нашего преображения — это взаимодействие игроков, понимание того, что мы от них требуем, действия обоих вратарей. Плюс новые члены команды, которые внесли свою лепту в улучшение игры. То есть кадры. Они решают всё.
Можно иметь семь пядей во лбу, но всё-таки нужно, чтобы были игроки, у которых есть мастерство и у которых есть опыт. И, конечно, есть желание правильно использовать этот опыт и это мастерство. Эти хоккеисты нам очень помогли. За счёт вот этих правильных действий, уверенности всей команды и правильных действий в обороне, а на протяжении всех последних матчей я всегда говорю, что хорошая оборона даёт возможность иметь победы.
И, конечно, без характера никуда. Каждый раз говорю ребятам, что в любых ситуациях надо бороться до конца», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 января 2025
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