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«Один пропустили, для СКА это много». Р. Ротенберг прокомментировал победу над «Витязем»

«Один пропустили, для СКА это много». Р. Ротенберг прокомментировал победу над «Витязем»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с «Витязем» (4:1) и заявил, что одна пропущенная шайба — это много для петербургского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Демидов (Плотников, Григоренко) – 13:29 (5x5)     2:0 Поляков (Бардаков, Зыков) – 25:34 (5x5)     2:1 Цицюра (Педан) – 40:56 (4x5)     3:1 Демидов (Галенюк, Плотников) – 44:58 (5x5)     4:1 Демидов – 57:27 (en)    

«Бились друг за друга, здорово действовали в атаке, дорожили моментами, хорошая реализация. В обороне отлично сыграли. Пару ошибок допустили, один гол пропустили, это для нас много. Будем улучшать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

За 49 матчей текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА пропустил 147 шайб. Больше петербургского клуба в Западной конференции пропустили лишь два клуба — «Сочи» (160) и «Куньлунь» (156).

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