«Один пропустили, для СКА это много». Р. Ротенберг прокомментировал победу над «Витязем»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с «Витязем» (4:1) и заявил, что одна пропущенная шайба — это много для петербургского клуба.

«Бились друг за друга, здорово действовали в атаке, дорожили моментами, хорошая реализация. В обороне отлично сыграли. Пару ошибок допустили, один гол пропустили, это для нас много. Будем улучшать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

За 49 матчей текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА пропустил 147 шайб. Больше петербургского клуба в Западной конференции пропустили лишь два клуба — «Сочи» (160) и «Куньлунь» (156).