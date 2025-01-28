Р. Ротенберг — о хет-трике Демидова: мы все сегодня кайфовали, а вы кайфовали?

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал первый хет-трик нападающего Ивана Демидова в КХЛ в матче с «Витязем» (4:1).

— Десятков сказал, что «Витязь» обалдевал от фамилии, вероятно, от Демидова. Вы сегодня от него обалдевали?

— Мы сегодня все кайфовали. А вы кайфовали сегодня? Когда все кайфуют, это хорошо. Классное командное взаимодействие, работа всей пятёрки на атаку. С Иваном много работаем, чтобы повысить КПД, с каждой игрой он всё улучшает. Благодарю его, что он так усердно трудится над собой. Молодец, но надо работать дальше. Уверен, Иван может забивать в каждом матче три-четыре шайбы, это для него даже не вызов, если он будет правильно работать над собой, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.