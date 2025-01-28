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Р. Ротенберг рассказал, когда Евгений Кузнецов сможет вернуться в состав СКА после травмы

Р. Ротенберг рассказал, когда Евгений Кузнецов сможет вернуться в состав СКА после травмы
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, когда нападающий Евгений Кузнецов сможет вернуться в состав команды после травмы.

— Когда ждать Кузнецова?
— Мы ждём всех — Андронова, Толчинского, Грицюка, Кузнецова, Зинченко, Никишина. Со всеми работаем, мы заинтересованы в том, чтобы они как можно скорее вернуться на лёд. Но когда травма головы, не так всё просто, восстановление проходит по-разному. Зависит от возраста и была ли история таких травм. У Кузнецова подобные случали в НХЛ были. Удар в голову — такая вещь, если игрока будут бить в голову, в челюсть, это может очень плохо закончиться.

Никишин помоложе, у него первый случай такой, думаю, у него этот процесс пройдёт быстрее. Он прошёл все процедуры, тесты, МРТ. Это очень индивидуальная травма, чем меньше подобных травм, тем лучше для всех.
Борьба плечо в плечо только приветствуется, это и есть хоккей, мужской вид спорта. Ждём Кузнецова, возможно, после перерыва он уже сможет вернуться. Он возвращался, начинал тренироваться, у него было высокое давление, мы запускали процессы заново. Циклами смотрим, наблюдаем. Можно даже покрутить велосипед, и человеку становится плохо. Мы хотим, чтобы спортсмены играли в хоккей, но не хотим, чтобы они стали инвалидами в жизни, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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