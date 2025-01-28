Р. Ротенберг — о Грицюке с костылём: его возвращение в состав СКА планируем 18 февраля

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о сроках возвращения травмированного нападающего Арсения Грицюка, который получил повреждение в матче регулярного сезона с «Салаватом Юлаевым» (3:2) после силового приёма Денниса Яна.

— Грицюк был замечен с костылём.

— Вы прессу читаете? 18 февраля планируем его возвращение, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В текущем регулярном чемпионате 23-летний Грицюк провёл 44 матча, в которых набрал 36 (16+20) очков. Петербургский СКА набрал 61 очко и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.