Ротенберг: письма КХЛ не видел. Предлагаю удалять и дисквалифицировать за удары в голову

Главный тренер СКА Роман Ротенберг предложил за удары в голову давать хоккеистам КХЛ дисквалификации.

— Пишут, что лига разослала письма, в которых призвала обратить внимание на эпизоды с травмами. Видели ли это письмо и как относитесь к этой инициативе КХЛ?

— Письма не видел, если разослали — это здорово. За удары в голову нужно наказывать сразу. Когда мы разрешаем удары в голову, они будут. Если это сейчас поменяется, то будет отлично для всех. Как бы мы ни уважали журналистов, судей, у нас на льду игроки. Если их не будет, болельщики не придут. Важно совместно работать, чтобы не было умышленных травм. Надо просто наказывать за это, все лиги мира проходили подобные ситуации.

В НХЛ запретили удары в голову в 2004 году. Помните Линдроса? Думали, он побьёт рекорд Гретцки. Но он получил несколько ударов в голову и не только закончил с хоккеем, у него сейчас проблемы со здоровьем.

А то, что лига с этим борется и рассылает письма, — это здорово. Предлагаю просто сразу давать за удары в голову удаления и дисквалификацию. Поверьте, тогда игроки больше не будут так делать, и мы все будем в плюсе, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.