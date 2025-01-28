Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг посвятил победу СКА над «Витязем» блокадникам и ветеранам ВОВ

Р. Ротенберг посвятил победу СКА над «Витязем» блокадникам и ветеранам ВОВ
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что посвятил победу СКА над «Витязем» (4:1) блокадникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Этот матч петербургский клуб провёл в специальной форме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Демидов (Плотников, Григоренко) – 13:29 (5x5)     2:0 Поляков (Бардаков, Зыков) – 25:34 (5x5)     2:1 Цицюра (Педан) – 40:56 (4x5)     3:1 Демидов (Галенюк, Плотников) – 44:58 (5x5)     4:1 Демидов – 57:27 (en)    

— Насколько форма «Ленинград» оказывает влияние на атмосферу в раздевалке?
— Посвящаем победу ветеранам, блокадникам. Дополнительная ответственность для каждого игрока, чтобы наши блокадники могли порадоваться победе, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг отметил подвиг жителей Ленинграда и прокомментировал 81-летнюю годовщину снятия блокады города.

Материалы по теме
Первый хет-трик Демидова в КХЛ принёс СКА победу в домашнем матче с «Витязем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android