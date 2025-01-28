Р. Ротенберг посвятил победу СКА над «Витязем» блокадникам и ветеранам ВОВ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что посвятил победу СКА над «Витязем» (4:1) блокадникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Этот матч петербургский клуб провёл в специальной форме.

— Насколько форма «Ленинград» оказывает влияние на атмосферу в раздевалке?

— Посвящаем победу ветеранам, блокадникам. Дополнительная ответственность для каждого игрока, чтобы наши блокадники могли порадоваться победе, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг отметил подвиг жителей Ленинграда и прокомментировал 81-летнюю годовщину снятия блокады города.