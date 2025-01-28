Р. Ротенберг посвятил победу СКА над «Витязем» блокадникам и ветеранам ВОВ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что посвятил победу СКА над «Витязем» (4:1) блокадникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Этот матч петербургский клуб провёл в специальной форме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Демидов (Плотников, Григоренко) – 13:29 (5x5) 2:0 Поляков (Бардаков, Зыков) – 25:34 (5x5) 2:1 Цицюра (Педан) – 40:56 (4x5) 3:1 Демидов (Галенюк, Плотников) – 44:58 (5x5) 4:1 Демидов – 57:27 (en)
— Насколько форма «Ленинград» оказывает влияние на атмосферу в раздевалке?
— Посвящаем победу ветеранам, блокадникам. Дополнительная ответственность для каждого игрока, чтобы наши блокадники могли порадоваться победе, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг отметил подвиг жителей Ленинграда и прокомментировал 81-летнюю годовщину снятия блокады города.
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