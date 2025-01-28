Кравец сообщил, что один из лидеров «Куньлуня» травмировался во встрече с «Трактором»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец сообщил, что один из лидеров команды нападающий Томаш Юрчо травмировался во встрече с «Трактором» (4:3 ОТ).

— Есть ли понимание, когда вернётся Паркер Фу?

— Думаю, что ещё не скоро.

— В конце третьего периода сегодня перестал выходить Томаш Юрчо. Что с ним?

— Травма. И, скорее всего, серьёзная», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В текущем сезоне Юрчо провёл 48 матчей за китайский клуб, в которых отметился 29 набранными очками — забросил девять шайб и отдал 20 результативных передач. Всего в КХЛ словацкий форвард набрал 88 (35+53) очков в 135 матчах.