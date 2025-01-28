Кравец сообщил, что один из лидеров «Куньлуня» травмировался во встрече с «Трактором»
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец сообщил, что один из лидеров команды нападающий Томаш Юрчо травмировался во встрече с «Трактором» (4:3 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Дрозг (Ро, Шаров) – 03:10 (5x5) 2:0 Лихачёв (Лефевр, О'Реган) – 05:26 (5x5) 3:0 Душак (Юрчо) – 09:08 (5x4) 3:1 Робинсон (Дронов, Шабанов) – 17:33 (5x4) 3:2 Горюнов-Рольгизер (Шабанов, Дронов) – 50:41 (5x5) 3:3 Глотов (Телегин, Шабанов) – 54:10 (5x5) 4:3 Локхарт (Фу, Лефевр) – 63:20 (3x3)
— Есть ли понимание, когда вернётся Паркер Фу?
— Думаю, что ещё не скоро.
— В конце третьего периода сегодня перестал выходить Томаш Юрчо. Что с ним?
— Травма. И, скорее всего, серьёзная», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В текущем сезоне Юрчо провёл 48 матчей за китайский клуб, в которых отметился 29 набранными очками — забросил девять шайб и отдал 20 результативных передач. Всего в КХЛ словацкий форвард набрал 88 (35+53) очков в 135 матчах.
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