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Михаил Кравец негативно оценил дебют российского защитника за китайский клуб КХЛ

Михаил Кравец негативно оценил дебют российского защитника за китайский клуб КХЛ
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец негативно оценил дебютный матч за китайский клуб защитника Зията Пайгина и игркоа обороны Алексея Кожевникова, который не играл с середины декабря.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Дрозг (Ро, Шаров) – 03:10 (5x5)     2:0 Лихачёв (Лефевр, О'Реган) – 05:26 (5x5)     3:0 Душак (Юрчо) – 09:08 (5x4)     3:1 Робинсон (Дронов, Шабанов) – 17:33 (5x4)     3:2 Горюнов-Рольгизер (Шабанов, Дронов) – 50:41 (5x5)     3:3 Глотов (Телегин, Шабанов) – 54:10 (5x5)     4:3 Локхарт (Фу, Лефевр) – 63:20 (3x3)    

— Зият Пайгин дебютировал за команду во встрече с «Витязем», а сегодня он не попал в состав. Это ротация или вы остались недовольны?
— Там не только Зият, но и Алексей Кожевников был. Нельзя сказать, что мы были недовольны их игрой. Но, как мы считаем в тренерском штабе, долго не играя и выходя на первый матч, игроки должны сделать свою работу по-другому. Не так, как сделали её они», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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