Михаил Кравец негативно оценил дебют российского защитника за китайский клуб КХЛ

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец негативно оценил дебютный матч за китайский клуб защитника Зията Пайгина и игркоа обороны Алексея Кожевникова, который не играл с середины декабря.

— Зият Пайгин дебютировал за команду во встрече с «Витязем», а сегодня он не попал в состав. Это ротация или вы остались недовольны?

— Там не только Зият, но и Алексей Кожевников был. Нельзя сказать, что мы были недовольны их игрой. Но, как мы считаем в тренерском штабе, долго не играя и выходя на первый матч, игроки должны сделать свою работу по-другому. Не так, как сделали её они», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.