Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Калгари» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 5:00 мск

«Калгари» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 5:00 мск
Комментарии

Завтра, 29 января, в Калгари на «Скоушабэнк Саддлдоум» состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Игра начнётся в 5:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Столичные» подходят к этому матчу в качестве лучшей команды НХЛ. В прошлой игре с «Ванкувером» (1:2) «Кэпиталз» прервали свою шестиматчевую победную серию. У команды Спенсера Карбери 71 очко после 49 игр.

На данный момент лидер и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отстаёт на 19 шайб от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ. На счету россиянина 875 голов, у легендарного канадца — 894.

Материалы по теме
Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 870-го по 875-й
Видео
Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 870-го по 875-й
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android