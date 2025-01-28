«Калгари» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 5:00 мск

Завтра, 29 января, в Калгари на «Скоушабэнк Саддлдоум» состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Игра начнётся в 5:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 29 января 2025, среда. 05:00 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Столичные» подходят к этому матчу в качестве лучшей команды НХЛ. В прошлой игре с «Ванкувером» (1:2) «Кэпиталз» прервали свою шестиматчевую победную серию. У команды Спенсера Карбери 71 очко после 49 игр.

На данный момент лидер и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отстаёт на 19 шайб от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ. На счету россиянина 875 голов, у легендарного канадца — 894.