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Андрей Василевский и Никита Кучеров включены в символическую сборную «Тампа‑Бэй» XXI века

Андрей Василевский и Никита Кучеров включены в символическую сборную «Тампа‑Бэй» XXI века
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Голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров включены в символическую сборную «Тампа‑Бэй Лайтнинг» XXI века.

Российские хоккеисты вошли в первую сборную вместе с защитниками Виктором Хедманом и Дэном Бойлом, а также форвардами Стивеном Стэмкосом и Мартеном Сан‑Луи.

Во вторую сборную попали голкипер Бен Бишоп, защитники Павел Кубина и Райан Макдона, нападающие Брэд Ричардс, Брейден Пойнт и Венсан Лекавалье.

Первая сборная «Тампа-Бэй»

Первая сборная «Тампа-Бэй»

Фото: НХЛ

Вторая сборная «Тампа-Бэй»

Вторая сборная «Тампа-Бэй»

Фото: НХЛ

Напомним, Василевский и Кучеров в составе «Тампы» являются обладателями Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов. Ещё один кубок команда завоевала до прихода российских хоккеистов в клуб. Это произошло в сезоне-2003/2004.

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