28 января прошли пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ 28 января

«Олимпия» — «Молот» — 3:2;

«Торпедо-Горький» — «Барс» — 7:2;

«Югра» — «Челмет» — 1:2;

«Рубин» — «Южный Урал» — 1:0;

«Зауралье» — «Горняк-УГМК» — 1:2.

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое набрало 68 очков после 46 сыгранных матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы, также с 68 пунктами. Замыкает тройку лидеров «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода, имеющий тот же балл. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 29 очков за 46 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

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