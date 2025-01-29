Результаты матчей ВХЛ 28 января
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28 января прошли пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей ВХЛ 28 января
- «Олимпия» — «Молот» — 3:2;
- «Торпедо-Горький» — «Барс» — 7:2;
- «Югра» — «Челмет» — 1:2;
- «Рубин» — «Южный Урал» — 1:0;
- «Зауралье» — «Горняк-УГМК» — 1:2.
Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое набрало 68 очков после 46 сыгранных матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы, также с 68 пунктами. Замыкает тройку лидеров «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода, имеющий тот же балл. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 29 очков за 46 встреч.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 января 2025, вторник. 19:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Окончен
3 : 2
Молот
Пермь
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
7 : 2
Барс
Казань
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
1 : 2
Челмет
Челябинск
0:1 Юсупов (Рыкманов, Горбунов) – 36:33 (5x5) 0:2 Зиновьев (Филатов) – 44:48 (5x5) 1:2 Козлов – 48:00 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
1 : 0
Южный Урал
Оренбургская область
1:0 Лютов (Воронков, Бобылёв) – 39:33 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
1 : 2
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
1:0 Тагиров (Решетько) – 06:52 (5x5) 1:1 Борисов (Хремкин) – 34:13 (4x5) 1:2 Мыльников (Ишимников, Борисов) – 36:53 (5x5)
Последняя игра России на ЧМ по хоккею:
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