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Результаты матчей МХЛ 28 января

Результаты матчей МХЛ 28 января
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28 января прошли шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
Окончен
1 : 2
АКМ-Юниор
Тульская область
0:1 Семак (Вахрушев) – 28:07 (5x5)     0:2 Теренин (Платонов) – 39:30 (5x5)     1:2 Муромцев (Лапин, Хохлов) – 53:39 (5x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 14:30 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Окончен
6 : 4
Омские Ястребы
Омск
1:0 Першаков (Климович, Головнёв) – 06:49 (5x5)     1:1 Харионов (Левченко, Корзин) – 27:03 (5x5)     2:1 Беляков (Пугачёв, Грунин) – 31:53 (5x5)     2:2 Зубков (Курьянов, Малов) – 34:05 (5x5)     3:2 Михалёв (Беляков) – 39:42 (5x5)     3:3 Завадский (Степанов, Малов) – 46:53 (5x5)     4:3 Михалёв (Косачёв, Ненахов) – 56:20 (5x5)     5:3 Полежаев – 58:01 (en)     5:4 Сысоев (Казанцев) – 58:21 (6x5)     6:4 Першаков (Кухно) – 59:17 (en)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Окончен
6 : 4
Красноярские Рыси
Красноярск
1:0 Шайхлисламов (Волков, Бабенко) – 18:03 (5x5)     2:0 Галако (Колесников, Пыхтин) – 19:33 (5x5)     3:0 Хафзетдинов (Пыхтин, Кольцов) – 20:47 (5x4)     3:1 Коротков (Масандилов) – 23:29 (5x5)     3:2 Дедюхин (Есинецкий) – 26:55 (5x4)     4:2 Кольцов (Шайхлисламов) – 41:37 (5x5)     4:3 Лазарев (Вуйченко) – 51:26 (5x5)     5:3 Загребин (Ахсянов, Буздыганов) – 54:43 (5x4)     6:3 Бабенко – 55:33 (5x5)     6:4 Яковлев (Крутов, Дедюхин) – 58:57 (5x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
Окончен
4 : 3
Снежные Барсы
Астана
0:1 Кажибеков (Нуржанов) – 03:57 (5x5)     1:1 Скутин (Горбунов, Бородин) – 15:28 (5x4)     1:2 Кажибеков (Нуржанов, Саркенов) – 23:57 (5x5)     2:2 Кривоножкин (Уланов, Гурьев) – 30:38 (5x5)     3:2 Бородин (Михальченко, Линейцев) – 31:51 (5x5)     4:2 Михальченко (Скутин, Бородин) – 58:09 (5x5)     4:3 Русланулы (Шакшакбаев) – 59:49 (6x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
8 : 1
Академия Михайлова
Тульская область
1:0 Мыльников (Ковалишин, Кожушко) – 06:02 (5x5)     2:0 Лукьянцев (Рябов, Гаврилов) – 10:09 (5x4)     3:0 Плесовских (Мартынов, Тюрин) – 10:53 (5x5)     4:0 Лукьянцев (Овчинников, Гаврилов) – 15:04 (5x4)     4:1 Брынцев (Бояркин, Рябышев) – 27:27 (5x5)     5:1 Лукьянцев – 34:26 (5x5)     6:1 Рябов (Варюшкин, Мартынов) – 38:50 (5x5)     7:1 Храпов (Рыбенок) – 43:31 (5x5)     8:1 Лукьянцев (Рябов, Марышев) – 56:49 (5x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
МХК Атлант
Московская область

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 68 очков после 40 матчей. На втором месте находится СКА-1946, у команды 60 очков после 39 игр. На третьей строчке располагается «Академия Михайлова» — 56 очков после 39 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 61 очко за 39 матчей. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (60), на третьем — «Ирбис» (58).

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