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Андрей Василевский пропускает матч «Тампы» с «Чикаго» из-за болезни

Андрей Василевский пропускает матч «Тампы» с «Чикаго» из-за болезни
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
1 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Пойнт (Кучеров, Гюнцель) – 03:34     1:1 Бедард (Джонс, Фолиньо) – 30:19 (pp)     1:2 Слаггерт (Райхель) – 38:14    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Отметим, в этом матче не принимает участия российский голкипер «молний» Андрей Василевский. Как сообщает пресс-служба «Тампа-Бэй», вратарь пропускает встречу из-за болезни. В команде его заменил американский голкипер Кайл Конин.

В текущем сезоне 30-летний Василевский принял участие в 37 матчах в регулярном чемпионате НХЛ, в которых «молнии» одержали 20 побед. Процент отражённых бросков россиянина — 91,6%. Голкипер в среднем пропускает 2,34 шайбы за игру.

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