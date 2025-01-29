Андрей Василевский пропускает матч «Тампы» с «Чикаго» из-за болезни

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Отметим, в этом матче не принимает участия российский голкипер «молний» Андрей Василевский. Как сообщает пресс-служба «Тампа-Бэй», вратарь пропускает встречу из-за болезни. В команде его заменил американский голкипер Кайл Конин.

В текущем сезоне 30-летний Василевский принял участие в 37 матчах в регулярном чемпионате НХЛ, в которых «молнии» одержали 20 побед. Процент отражённых бросков россиянина — 91,6%. Голкипер в среднем пропускает 2,34 шайбы за игру.

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