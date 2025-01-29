Тренер «Вашингтона» Карбери высказался о важной роли Овечкина в интеграции новичков

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал, как капитан «столичных» Александр Овечкин помогает новым игрокам легко интегрироваться в команду и создаёт атмосферу единства.

«Овечкин действительно отлично проявляет себя как личность. Например, Этен Фрэнк был призван в команду и всего несколько недель назад провёл свои первые матчи в НХЛ, и с тех пор остался в основном составе. В детстве у него в комнате висел постер Овечкина, и вот он оказывается в раздевалке, рядом с ним, играет вместе с ним. Овечкин делает всё возможное, чтобы новый игрок плавно влился в коллектив.

Неважно, кто это — тренер или новичок, Ови всегда создает атмосферу, в которой все ощущают: «Мы играем вместе, это нормально. Мы одна команда». Он время от времени шутит, приглашает человека на командный ужин или включает в тренировки, и в итоге этот игрок начинает чувствовать себя истинной частью команды», — приводит слова Карбери Sportsnet.

Напомним, Овечкин отстаёт от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге на 19 шайб.

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