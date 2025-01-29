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Карбери прокомментировал влияние погони Овечкина за рекордом Гретцки на «Вашингтон»

Карбери прокомментировал влияние погони Овечкина за рекордом Гретцки на «Вашингтон»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, как стремление капитана Александра Овечкина к индивидуальным достижениям влияет на команду и её игры.

«Это определённо оказывает положительное влияние на команду. Некоторые думают, что стремление к индивидуальным успехам отвлекает команду и вызывает ли это внутренние проблемы. Напротив, это совсем не так. На самом деле, это заряд энергии для наших игроков. Каждый раз, когда Овечкин создаёт голевые моменты или забивает ранние голы в матче, все хоккеисты начинают играть лучше.

Безусловно, Овечкин стремится забивать, и в этом нет сомнений. Он так же жаждет голов, как и любой, кто выходил на лёд с целью добиться успеха. Но всё это происходит в рамках командной стратегии и общего желания побеждать в играх», — приводит слова Карбери Sportsnet.

Напомним, 39-летний россиянин отстаёт от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге на 19 шайб.

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