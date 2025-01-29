Рантанен набрал первое очко в «Каролине», ассистировав Свечникову в матче с «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз». В ходе третьего периода гости впереди — 4:0.

Дублем в составе «Каролины» отметился российский нападающий Андрей Свечников. В эпизоде со вторым голом 24-летнего россиянина в этом матче результативную передачу на свой счёт записал новичок «Каролины» Микко Рантанен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом финский форвард набрал своё первое очко за «Харрикейнз» после громкого обмена из «Колорадо Эвеланш». Сегодня Рантанен проводит второй матч за новую команду, а в первом он не отметился результативными действиями.