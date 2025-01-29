«Тампа» дома уступила аутсайдеру Востока «Чикаго». Кучеров отдал голевую передачу

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Сегодня, в ночь с 28 на 29 января мск, на льду «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Чикаго Блэкхоукс», победу в котором одержали гости со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Коннор Бедард, Теуво Терявяйнен, Лэндон Слаггерт и Райан Донато. Российский форвард Илья Михеев результативными действиями в матче не отметился.

У хозяев единственную шайбу забросил Брейден Пойнт, которому ассистировал российский нападающий Никита Кучеров. Голкипер Андрей Василевский пропустил встречу из-за болезни.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Тампа» встретится на своём льду с «Лос-Анджелес Кингз» 31 января. «Чикаго» в гостях сыграет с «Каролина Харрикейнз» также 31 января.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: