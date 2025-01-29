Дубль Андрея Свечникова в ворота Игоря Шестёркина принёс «Каролине» победу над «Рейнджерс»

В ночь с 28 на 29 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу со счётом 4:0.

В составе «Каролины» три очка набрал российский нападающий Андрей Свечников, на счету которого дубль с голами на первой и 40-й минутах и результативный пас на третью шайбу «Харрикейнз» на 42-й минуте. Также за гостей отличились Себастьян Ахо и Сет Джарвис.

Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, который отразил 22 из 26 бросков в створ (84,62%).

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