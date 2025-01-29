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Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Харрикейнз, результат матча 29 января 2024, счет 0:4, НХЛ 2024-2025

Дубль Андрея Свечникова в ворота Игоря Шестёркина принёс «Каролине» победу над «Рейнджерс»
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В ночь с 28 на 29 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Холл, Котканиеми) – 00:56     0:2 Свечников (Рантанен, Блейк) – 39:29     0:3 Ахо (Свечников) – 41:04     0:4 Джарвис (Мартинук) – 42:30    

В составе «Каролины» три очка набрал российский нападающий Андрей Свечников, на счету которого дубль с голами на первой и 40-й минутах и результативный пас на третью шайбу «Харрикейнз» на 42-й минуте. Также за гостей отличились Себастьян Ахо и Сет Джарвис.

Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, который отразил 22 из 26 бросков в створ (84,62%).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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