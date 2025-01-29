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«Баффало» разгромил «Бостон» с двумя хет-триками, у Задорова — матч-штраф и «-3»

Сегодня, в ночь с 28 на 29 января мск, на льду «Кибэнк-центр» в Баффало (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Баффало Сэйбрз» и «Бостон Брюинз», победу в котором одержали хозяева с разгромным счётом 7:2.

В составе победителей двумя хет-триками отметились Джон-Джейсон Петерка и Тейдж Томпсон. У обоих в итоге «3+1». Также шайбу забросил Закари Бенсон.

В составе гостей голы забивали Брэд Маршан и Мэйсон Лорей. Российский защитник Никита Задоров завершил встречу с матч-штрафом и показателем полезности «-3».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Баффало» встретится на своём льду с «Нэшвилл Предаторз» 1 февраля. «Бостон» дома сыграет с «Виннипег Джетс» 31 января.

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