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Свечников стал седьмым игроком в истории «Каролины» с 20+ матчами с тремя очками

Свечников стал седьмым игроком в истории «Каролины» с 20+ матчами с тремя очками
Андрей Свечников
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В ночь с 28 на 29 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Холл, Котканиеми) – 00:56     0:2 Свечников (Рантанен, Блейк) – 39:29     0:3 Ахо (Свечников) – 41:04     0:4 Джарвис (Мартинук) – 42:30    

В составе «Каролины» три очка набрал российский нападающий Андрей Свечников, на счету которого дубль и результативная передача. 24-летний нападающий стал седьмым игроком в истории американского клуба, который провёл за «Харрикейнз» как минимум 20 матчей с 3 очками.

Клубный рекорд принадлежит Эрику Стаалу (64 матча), второе место занимает Себастьян Ахо (47), топ-3 замыкает Теуво Терявяйнен (26). Следом располагаются Род Бриндамор (25), Рэй Уитни (22) и Джефф Скиннер (21).

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