Свечников стал седьмым игроком в истории «Каролины» с 20+ матчами с тремя очками

В ночь с 28 на 29 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу со счётом 4:0.

В составе «Каролины» три очка набрал российский нападающий Андрей Свечников, на счету которого дубль и результативная передача. 24-летний нападающий стал седьмым игроком в истории американского клуба, который провёл за «Харрикейнз» как минимум 20 матчей с 3 очками.

Клубный рекорд принадлежит Эрику Стаалу (64 матча), второе место занимает Себастьян Ахо (47), топ-3 замыкает Теуво Терявяйнен (26). Следом располагаются Род Бриндамор (25), Рэй Уитни (22) и Джефф Скиннер (21).