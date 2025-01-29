Сегодня, в ночь с 28 на 29 января мск, на льду «Кибэнк-центр» в Баффало (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Баффало Сэйбрз» и «Бостон Брюинз», победу в котором одержали хозяева с разгромным счётом 7:2.

В этом матче сразу два хоккеиста «Баффало» записали на свой счёт по хет-трику. Тремя заброшенными шайбами отметились американский форвард Тейдж Томпсон и немецкий нападающий Джон-Джейсон Петерка.

Таким образом два форварда «Баффало» повторили редкое клубное достижение 17-летней давности. Последний раз несколько игроков «Сэйбрз» забрасывали по три шайбы в одном матче в январе 2008 года: тогда Дерек Рой и Дрю Стэффорд оформили по хет-трику в матче с «Атлантой Трэшерз» (10:1).