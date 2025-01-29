Два форварда «Баффало» повторили редкое клубное достижение 17-летней давности
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Сегодня, в ночь с 28 на 29 января мск, на льду «Кибэнк-центр» в Баффало (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Баффало Сэйбрз» и «Бостон Брюинз», победу в котором одержали хозяева с разгромным счётом 7:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
7 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Лорей – 12:44 1:1 Томпсон (Козенс, Петерка) – 13:39 2:1 Томпсон (Маклауд, Самуэльссон) – 24:43 3:1 Петерка (Пауэр, Томпсон) – 26:32 4:1 Томпсон (Далин, Байрэм) – 43:13 4:2 Маршан – 50:13 (pp) 5:2 Петерка (Кулих) – 50:43 6:2 Петерка – 54:26 7:2 Бенсон (Куинн, Козенс) – 59:47 (pp)
В этом матче сразу два хоккеиста «Баффало» записали на свой счёт по хет-трику. Тремя заброшенными шайбами отметились американский форвард Тейдж Томпсон и немецкий нападающий Джон-Джейсон Петерка.
Таким образом два форварда «Баффало» повторили редкое клубное достижение 17-летней давности. Последний раз несколько игроков «Сэйбрз» забрасывали по три шайбы в одном матче в январе 2008 года: тогда Дерек Рой и Дрю Стэффорд оформили по хет-трику в матче с «Атлантой Трэшерз» (10:1).
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