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Нью-Йорк Айлендерс — Колорадо Эвеланш, результат матча 29 января 2024, счет 5:2, НХЛ 2024-2025

30 сейвов Ильи Сорокина и гол Александра Романова помогли «Айлендерс» победить «Колорадо»
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В ночь с 28 на 29 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Ли (Нельсон, Деанджело) – 24:11     1:1 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 33:00     2:1 Хольмстрём (Пажо) – 41:54     3:1 Хорват (Ли, Перунович) – 51:23     3:2 Друри (Нечас, Мэнсон) – 54:55     4:2 Романов (Хольмстрём, Сизикас) – 57:31     5:2 Хольмстрём (Пажо) – 58:50    

В составе «островитян» заброшенной шайбой отметился российский защитник Александр Романов, который оформил четвёртый гол ньюйоркцев на 58-й минуте. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 из 32 бросков в створ своих ворот (93,75%).

Хозяева льда одержали пятую победу подряд, но продолжают оставаться на 14-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Шестой клуб Запада «Колорадо» проиграл четвёртый матч из последних пяти.

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