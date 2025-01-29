30 сейвов Ильи Сорокина и гол Александра Романова помогли «Айлендерс» победить «Колорадо»

В ночь с 28 на 29 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

В составе «островитян» заброшенной шайбой отметился российский защитник Александр Романов, который оформил четвёртый гол ньюйоркцев на 58-й минуте. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 из 32 бросков в створ своих ворот (93,75%).

Хозяева льда одержали пятую победу подряд, но продолжают оставаться на 14-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Шестой клуб Запада «Колорадо» проиграл четвёртый матч из последних пяти.