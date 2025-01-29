Андрей Свечников вышел на девятое место в истории «Каролины» по победным голам в НХЛ

В ночь с 28 на 29 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу со счётом 4:0.

В составе «Каролины» три очка набрал российский нападающий Андрей Свечников, на счету которого дубль и результативная передача. 24-летний нападающий также стал автором победной шайбы в этом матче.

Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «ураганов» россиянин забросил 28-ю победную шайбу в североамериканской лиге, благодаря чему вышел на девятое место в истории клуба (с учётом «Хартфорд Уэйлерс») по этому показателю. Сегодня Свечников сравнялся с Сами Капаненом, Джеффом Скиннером и Джорданом Стаалом.

Клубный рекорд принадлежит Себастьяну Ахо (60), второе место занимает Рон Фрэнсис (57), топ-3 замыкает Эрик Стаал (47). В пятёрку лучших также входят Джефф О'Нил (38) и Кевин Дайнин (37).