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Андрей Свечников вышел на девятое место в истории «Каролины» по победным голам в НХЛ

Андрей Свечников вышел на девятое место в истории «Каролины» по победным голам в НХЛ
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В ночь с 28 на 29 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Холл, Котканиеми) – 00:56     0:2 Свечников (Рантанен, Блейк) – 39:29     0:3 Ахо (Свечников) – 41:04     0:4 Джарвис (Мартинук) – 42:30    

В составе «Каролины» три очка набрал российский нападающий Андрей Свечников, на счету которого дубль и результативная передача. 24-летний нападающий также стал автором победной шайбы в этом матче.

Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «ураганов» россиянин забросил 28-ю победную шайбу в североамериканской лиге, благодаря чему вышел на девятое место в истории клуба (с учётом «Хартфорд Уэйлерс») по этому показателю. Сегодня Свечников сравнялся с Сами Капаненом, Джеффом Скиннером и Джорданом Стаалом.

Клубный рекорд принадлежит Себастьяну Ахо (60), второе место занимает Рон Фрэнсис (57), топ-3 замыкает Эрик Стаал (47). В пятёрку лучших также входят Джефф О'Нил (38) и Кевин Дайнин (37).

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