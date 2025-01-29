Тейдж Томпсон стал седьмым игроком в истории «Баффало» как минимум с семью хет-триками

Сегодня, в ночь с 28 на 29 января мск, на льду «Кибэнк-центр» в Баффало (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Баффало Сэйбрз» и «Бостон Брюинз», победу в котором одержали хозяева с разгромным счётом 7:2.

В этом матче сразу два хоккеиста «Баффало» записали на свой счёт по хет-трику. Тремя заброшенными шайбами отметились американский форвард Тейдж Томпсон и немецкий нападающий Джон-Джейсон Петерка. 27-летний Томпсон оформил седьмой хет-трик в «Сэйбрз», что является седьмым показателем в истории американского клуба.

Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Рику Мартину (21), второе место занимает Жильбер Перро (18), третье место делят Дэнни Гэр и Александр Могильный (по 10). Следом располагаются Дэйв Андрейчук (девять) и Томас Ванек (восемь).