Андрей Свечников признан НХЛ первой звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина»
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников был признан экспертами НХЛ первой звездой матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0), который завершился в Нью-Йорке в ночь с 28 на 29 января мск. На счету Свечникова в этой игре три очка — две заброшенные шайбы, которые стали первыми для его команды, и результативная передача.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Холл, Котканиеми) – 00:56 0:2 Свечников (Рантанен, Блейк) – 39:29 0:3 Ахо (Свечников) – 41:04 0:4 Джарвис (Мартинук) – 42:30
Статус второй звезды матча получил датский голкипер гостей Фредерик Андерсен, который отразил все 22 броска в створ своих ворот (100%). Третьей звездой стал финский нападающий «Харрикейнз» Себастьян Ахо, записавший на свой счёт третью шайбу «Каролины» с передачи Свечникова.
Видео: «Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова
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