Андрей Свечников признан НХЛ первой звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников был признан экспертами НХЛ первой звездой матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0), который завершился в Нью-Йорке в ночь с 28 на 29 января мск. На счету Свечникова в этой игре три очка — две заброшенные шайбы, которые стали первыми для его команды, и результативная передача.

Статус второй звезды матча получил датский голкипер гостей Фредерик Андерсен, который отразил все 22 броска в створ своих ворот (100%). Третьей звездой стал финский нападающий «Харрикейнз» Себастьян Ахо, записавший на свой счёт третью шайбу «Каролины» с передачи Свечникова.

Видео: «Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова