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Вратарская бригада «Каролины» с участием Кочеткова повторила крайне необычный рекорд НХЛ

Вратарская бригада «Каролины» с участием Кочеткова повторила крайне необычный рекорд НХЛ
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В ночь с 28 на 29 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Холл, Котканиеми) – 00:56     0:2 Свечников (Рантанен, Блейк) – 39:29     0:3 Ахо (Свечников) – 41:04     0:4 Джарвис (Мартинук) – 42:30    

Первый шат-аут в нынешнем сезоне оформил голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен. Таким образом, датчанин стал четвёртым вратарём «ураганов» в текущем регулярном чемпионате, кому удалось провести как минимум один матч на «ноль». Ранее в этом сезоне шат-ауты делали Пётр Кочетков, Спенсер Мартин и Дастин Токарски.

Благодаря этому вратарская бригада «Каролины» с участием Кочеткова повторила необычный рекорд НХЛ. Как сообщает пресс-служба североамериканской лиги, «Харрикейнз» стали всего четвёртой командой в истории НХЛ, как минимум четыре вратаря которой оформляли хотя бы один шат-аут в ходе одной регулярки.

В сезоне-1972/1973 это сделали голкиперы «Бостон Брюинз» (Джон Адамс, Росс Брукс, Эдди Джонстон и Жак Плант). В сезоне-1980/1981 подобным образом отличилась вратарская бригада «Монреаль Канадиенс» (Деннис Эррон, Мишель Ларок, Ришар Севиньи и Рик Уомсли), а в сезоне-2002/2003 голкиперы «Сент-Луис Блюз» (Том Баррассо, Фред Брэтуэйт, Брент Джонсон, Крис Осгуд и Кёртис Сэнфорд).

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