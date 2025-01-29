Вратарская бригада «Каролины» с участием Кочеткова повторила крайне необычный рекорд НХЛ

В ночь с 28 на 29 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу со счётом 4:0.

Первый шат-аут в нынешнем сезоне оформил голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен. Таким образом, датчанин стал четвёртым вратарём «ураганов» в текущем регулярном чемпионате, кому удалось провести как минимум один матч на «ноль». Ранее в этом сезоне шат-ауты делали Пётр Кочетков, Спенсер Мартин и Дастин Токарски.

Благодаря этому вратарская бригада «Каролины» с участием Кочеткова повторила необычный рекорд НХЛ. Как сообщает пресс-служба североамериканской лиги, «Харрикейнз» стали всего четвёртой командой в истории НХЛ, как минимум четыре вратаря которой оформляли хотя бы один шат-аут в ходе одной регулярки.

В сезоне-1972/1973 это сделали голкиперы «Бостон Брюинз» (Джон Адамс, Росс Брукс, Эдди Джонстон и Жак Плант). В сезоне-1980/1981 подобным образом отличилась вратарская бригада «Монреаль Канадиенс» (Деннис Эррон, Мишель Ларок, Ришар Севиньи и Рик Уомсли), а в сезоне-2002/2003 голкиперы «Сент-Луис Блюз» (Том Баррассо, Фред Брэтуэйт, Брент Джонсон, Крис Осгуд и Кёртис Сэнфорд).