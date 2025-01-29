Деанджело набрал первое очко в НХЛ после расторжения контракта со СКА и отъезда из КХЛ

В ночь с 28 на 29 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

В составе «островитян» результативной передачей отметился Тони Деанджело, набравший своё первое очко в НХЛ после возвращения из КХЛ. В сегодняшнем матче с «Колорадо» новичок «Айлендерс» провёл на льду 22 минуты 11 секунд, отметился результативной передачей и заработал показатель полезности «+2».

Сегодня Тони сыграл второй матч за американский клуб после недавнего подписания контракта. 29-летний защитник начинал нынешний сезон в КХЛ, где он выступал за СКА, но в начале 2025 года американец покинул санкт-петербургский клуб.

Хозяева льда одержали пятую победу подряд, но продолжают оставаться на 14-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Шестой клуб Запада «Колорадо» проиграл четвёртый матч из последних пяти.