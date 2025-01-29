Гертл стал вторым игроком «Вегаса» как минимум с 10-матчевой результативной серией в НХЛ
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» принимает «Даллас Старз». После завершения первого периода хозяева впереди — 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2-й период
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Айкел (Барбашёв, Стоун) – 01:54 1:1 Бурк (Дюшейн, Хейсканен) – 03:41 2:1 Гертл (Хаг, Дорофеев) – 06:35 3:1 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 23:56 (pp) 3:2 Джонстон (Хинц) – 25:04 (sh)
Автором одной из шайб в составе «Вегаса» стал чешский нападающий Томаш Гертл, отличившийся на седьмой минуте и продливший серию с набранными очками до 10 матчей.
31-летний форвард стал всего вторым игроком в истории американского клуба, кому удавалось отметиться результативной серией продолжительностью как минимум в 10 матчей.
Клубный рекорд был установлен в прошлом сезоне американским форвардом Джеком Айкелом, который набирал очки на протяжении 12 матчей подряд.
Комментарии
- 29 января 2025
-
07:19
-
06:57
-
06:39
-
06:34
-
06:28
-
06:11
-
06:06
-
06:03
-
05:46
-
05:45
-
05:40
-
05:39
-
05:34
-
05:14
-
04:49
-
04:36
-
04:07
-
01:32
-
01:16
- 28 января 2025
-
23:59
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:18
-
23:13
-
23:09
-
23:03
-
22:59
-
22:52
-
22:51
-
22:44
-
22:29
-
22:27