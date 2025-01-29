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Гертл стал вторым игроком «Вегаса» как минимум с 10-матчевой результативной серией в НХЛ

Гертл стал вторым игроком «Вегаса» как минимум с 10-матчевой результативной серией в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» принимает «Даллас Старз». После завершения первого периода хозяева впереди — 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2-й период
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Айкел (Барбашёв, Стоун) – 01:54     1:1 Бурк (Дюшейн, Хейсканен) – 03:41     2:1 Гертл (Хаг, Дорофеев) – 06:35     3:1 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 23:56 (pp)     3:2 Джонстон (Хинц) – 25:04 (sh)    

Автором одной из шайб в составе «Вегаса» стал чешский нападающий Томаш Гертл, отличившийся на седьмой минуте и продливший серию с набранными очками до 10 матчей.

31-летний форвард стал всего вторым игроком в истории американского клуба, кому удавалось отметиться результативной серией продолжительностью как минимум в 10 матчей.

Клубный рекорд был установлен в прошлом сезоне американским форвардом Джеком Айкелом, который набирал очки на протяжении 12 матчей подряд.

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