Гертл стал вторым игроком «Вегаса» как минимум с 10-матчевой результативной серией в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» принимает «Даллас Старз». После завершения первого периода хозяева впереди — 2:1.

Автором одной из шайб в составе «Вегаса» стал чешский нападающий Томаш Гертл, отличившийся на седьмой минуте и продливший серию с набранными очками до 10 матчей.

31-летний форвард стал всего вторым игроком в истории американского клуба, кому удавалось отметиться результативной серией продолжительностью как минимум в 10 матчей.

Клубный рекорд был установлен в прошлом сезоне американским форвардом Джеком Айкелом, который набирал очки на протяжении 12 матчей подряд.