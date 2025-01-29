Кайл Коннор превзошёл достижение Ильи Ковальчука в истории франшизы «Виннипега»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился нападающий Кайл Коннор. Американский форвард провёл 47-й матч в НХЛ с учётом выступления в розыгрышах Кубка Стэнли, в котором ему удалось забросить как минимум две шайбы.

Таким образом, Коннор вышел на второе место в клубной истории по этому показателю, превзойдя достижение российского нападающего Ильи Ковальчука (46 матчей с 2+ голами).

Рекорд франшизы «Виннипег Джетс» с учётом истории «Атланты Трэшерз» по матчам с 2+ голами принадлежит канадскому нападающему Марку Шайфли (53).