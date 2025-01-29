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Кайл Коннор превзошёл достижение Ильи Ковальчука в истории франшизы «Виннипега»

Кайл Коннор превзошёл достижение Ильи Ковальчука в истории франшизы «Виннипега»
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 11:03     1:1 Коннор (Виларди, Демело) – 15:36     1:2 Шайфли (Виларди, Моррисси) – 30:44     1:3 Коннор (Густафссон) – 39:58     1:4 Купари (Элерс, Перфетти) – 58:15    

В составе победителей дублем отметился нападающий Кайл Коннор. Американский форвард провёл 47-й матч в НХЛ с учётом выступления в розыгрышах Кубка Стэнли, в котором ему удалось забросить как минимум две шайбы.

Таким образом, Коннор вышел на второе место в клубной истории по этому показателю, превзойдя достижение российского нападающего Ильи Ковальчука (46 матчей с 2+ голами).

Рекорд франшизы «Виннипег Джетс» с учётом истории «Атланты Трэшерз» по матчам с 2+ голами принадлежит канадскому нападающему Марку Шайфли (53).

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