Кайл Коннор превзошёл достижение Ильи Ковальчука в истории франшизы «Виннипега»
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 11:03 1:1 Коннор (Виларди, Демело) – 15:36 1:2 Шайфли (Виларди, Моррисси) – 30:44 1:3 Коннор (Густафссон) – 39:58 1:4 Купари (Элерс, Перфетти) – 58:15
В составе победителей дублем отметился нападающий Кайл Коннор. Американский форвард провёл 47-й матч в НХЛ с учётом выступления в розыгрышах Кубка Стэнли, в котором ему удалось забросить как минимум две шайбы.
Таким образом, Коннор вышел на второе место в клубной истории по этому показателю, превзойдя достижение российского нападающего Ильи Ковальчука (46 матчей с 2+ голами).
Рекорд франшизы «Виннипег Джетс» с учётом истории «Атланты Трэшерз» по матчам с 2+ голами принадлежит канадскому нападающему Марку Шайфли (53).
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2025
-
07:19
-
06:57
-
06:39
-
06:34
-
06:28
-
06:11
-
06:06
-
06:03
-
05:46
-
05:45
-
05:40
-
05:39
-
05:34
-
05:14
-
04:49
-
04:36
-
04:07
-
01:32
-
01:16
- 28 января 2025
-
23:59
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:18
-
23:13
-
23:09
-
23:03
-
22:59
-
22:52
-
22:51
-
22:44
-
22:29
-
22:27