«Вашингтон» в гостях обыграл «Калгари». Овечкин очков не набрал

Сегодня, в ночь с 28 на 29 января мск, на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором одержали гости со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум и Алексей Протас. Российский форвард Александр Овечкин результативными действиями в матче не отметился.

У хозяев единственную шайбу забросил Блейк Коулман.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Калгари» встретится на своём льду с «Анахайм Дакс» 31 января. «Вашингтон» в гостях сыграет с «Оттава Сенаторз» также 31 января.

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