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Калгари Флэймз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 29 января 2025, счёт 1:3, регулярный чемпионат НХЛ

«Вашингтон» в гостях обыграл «Калгари». Овечкин очков не набрал
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Сегодня, в ночь с 28 на 29 января мск, на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором одержали гости со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа – 01:51     1:1 Коулман (Бэрри, Кузьменко) – 32:17 (pp)     1:2 Строум (Карлсон, Чикран) – 35:12 (pp)     1:3 Протас (Эллер, ван Римсдайк) – 57:35    

В составе победителей голами отметились Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум и Алексей Протас. Российский форвард Александр Овечкин результативными действиями в матче не отметился.

У хозяев единственную шайбу забросил Блейк Коулман.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Калгари» встретится на своём льду с «Анахайм Дакс» 31 января. «Вашингтон» в гостях сыграет с «Оттава Сенаторз» также 31 января.

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