«Вашингтон Кэпиталз» — лидер общей сводной турнирной таблицы НХЛ

Сегодня, 29 января, в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс гостевое поражение «Калгари Флэймз» (3:1).
После этой победы «Вашингтон» набрал 73 очка и стал лидером сводной турнирной таблицы Национальной хоккейной лиги, опережая «Виннипег Джетс» (73) по дополнительным показателям. Кроме того, у канадской команды сыграно на две игры больше. Также «Вашингтон» уверенно лидирует в Восточной конференции и Столичном дивизионе.
С полной турнирной таблицей НХЛ вы можете ознакомиться на «Чемпионате»:
Отметим, что российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться в этой игре результативными действиями.
В следующей встрече 31 января «Кэпиталз» в гостях встретятся с другой канадской командой — «Оттавой Сенаторз».
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
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