НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 29 января
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Сегодня, 29 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 11:03 1:1 Коннор (Виларди, Демело) – 15:36 1:2 Шайфли (Виларди, Моррисси) – 30:44 1:3 Коннор (Густафссон) – 39:58 1:4 Купари (Элерс, Перфетти) – 58:15
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Холл, Котканиеми) – 00:56 0:2 Свечников (Рантанен, Блейк) – 39:29 0:3 Ахо (Свечников) – 41:04 0:4 Джарвис (Мартинук) – 42:30
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Пойнт (Кучеров, Гюнцель) – 03:34 1:1 Бедард (Джонс, Фолиньо) – 30:19 (pp) 1:2 Слаггерт (Райхель) – 38:14 1:3 Донато (Джонс, Курашев) – 48:02 1:4 Терявяйнен (Дикинсон) – 59:03
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
7 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Лорей – 12:44 1:1 Томпсон (Козенс, Петерка) – 13:39 2:1 Томпсон (Маклауд, Самуэльссон) – 24:43 3:1 Петерка (Пауэр, Томпсон) – 26:32 4:1 Томпсон (Далин, Байрэм) – 43:13 4:2 Маршан – 50:13 (pp) 5:2 Петерка (Кулих) – 50:43 6:2 Петерка – 54:26 7:2 Бенсон (Куинн, Козенс) – 59:47 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Ли (Нельсон, Деанджело) – 24:11 1:1 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 33:00 2:1 Хольмстрём (Пажо) – 41:54 3:1 Хорват (Ли, Перунович) – 51:23 3:2 Друри (Нечас, Мэнсон) – 54:55 4:2 Романов (Хольмстрём, Сизикас) – 57:31 5:2 Хольмстрём (Пажо) – 58:50
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа – 01:51 1:1 Коулман (Бэрри, Кузьменко) – 32:17 (pp) 1:2 Строум (Карлсон, Чикран) – 35:12 (pp) 1:3 Протас (Эллер, ван Римсдайк) – 57:35
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 6
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Строум, Ватрано) – 01:23 1:1 Толванен (Монтур) – 06:43 2:1 Стивенс (Олексяк, Картье) – 08:20 2:2 Готье (Фаббри) – 11:59 3:2 Шварц (Какко, Бенирс) – 14:01 3:3 Мактавиш (Строум, ЛаКомбе) – 21:04 3:4 Фаббри (Мактавиш) – 25:39 3:5 ЛаКомбе (Лундестрём, Лисон) – 27:58 4:5 Райт (Макканн, Монтур) – 46:15 (pp) 4:6 Ватрано – 58:44
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Айкел (Барбашёв, Стоун) – 01:54 1:1 Бурк (Дюшейн, Хейсканен) – 03:41 2:1 Гертл (Хаг, Дорофеев) – 06:35 3:1 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 23:57 (pp) 3:2 Джонстон (Хинц) – 25:04 (sh) 3:3 Джонстон (Хинц, Робертсон) – 51:54 3:4 Джонстон (Хинц, Линделль) – 60:20
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 73 очка после 50 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 73 очками после 52 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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