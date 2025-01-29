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Голкипер «Калгари» отразил два броска Овечкина из «офиса» в большинстве. Видео

Голкипер «Калгари» отразил два броска Овечкина из «офиса» в большинстве. Видео
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Американский голкипер «Калгари Флэймз» Дастин Вольф на пятой минуте третьего периода домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз», который недавно завершился победой гостей (3:1), отразил два броска капитана «столичных» Александра Овечкина из «офиса» во время розыгрыша большинства.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа – 01:51     1:1 Коулман (Бэрри, Кузьменко) – 32:17 (pp)     1:2 Строум (Карлсон, Чикран) – 35:12 (pp)     1:3 Протас (Эллер, ван Римсдайк) – 57:35    

ВИДЕО

Отметим, что на счету вратаря «Калгари» 20 сейвов в игре с «Вашингтоном».

Напомним, 39-летний Овечкин не сумел отметиться результативными действиями в матче с «Калгари». Всего в текущем сезоне россиянин забил 22 гола и сделал 12 результативных передач в 33 матчах в нынешнем сезоне НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1459 матчах, забив 875 голов и сделав 709 результативных передач.

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