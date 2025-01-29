Российский защитник «Айлендерс» Романов жёстким силовым приёмом встретил Кейла Макара

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов во встрече с «Колорадо Эвеланш» жёстким силовым приёмом встретил игрока обороны «лавин» Кейла Макара в средней зоне.

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Отметим, что Романов в игре забросил шайбу на 58-й минуте встречи.

В ночь с 28 на 29 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2. Хозяева льда одержали пятую победу подряд, но продолжают оставаться на 14-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.