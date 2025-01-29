«Вашингтон» повторил второй результат в истории клуба по очкам в 50 играх сезона

Сегодня, 29 января, в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс гостевое поражение «Калгари Флэймз» (3:1).

После этой победы «Вашингтон» набрал 73 очка и вышел на единоличное первое место в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х, «Вашингтон» повторил второй результат в истории клуба по очкам в 50 играх сезона. Ранее 73 очка столичный клуб набирал в сезоне-2019/2020. Больше всего очков в 50 встречах сезона «Кэпиталз» набирали в сезоне-2015/2016 — 78.

В следующей встрече 31 января «Кэпиталз» в гостях встретятся с «Оттавой Сенаторз».