«Вашингтон» повторил второй результат в истории клуба по очкам в 50 играх сезона
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Сегодня, 29 января, в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс гостевое поражение «Калгари Флэймз» (3:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа – 01:51 1:1 Коулман (Бэрри, Кузьменко) – 32:17 (pp) 1:2 Строум (Карлсон, Чикран) – 35:12 (pp) 1:3 Протас (Эллер, ван Римсдайк) – 57:35
После этой победы «Вашингтон» набрал 73 очка и вышел на единоличное первое место в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
Как сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х, «Вашингтон» повторил второй результат в истории клуба по очкам в 50 играх сезона. Ранее 73 очка столичный клуб набирал в сезоне-2019/2020. Больше всего очков в 50 встречах сезона «Кэпиталз» набирали в сезоне-2015/2016 — 78.
В следующей встрече 31 января «Кэпиталз» в гостях встретятся с «Оттавой Сенаторз».
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