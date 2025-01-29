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Плющев: агент и болельщики «Локомотива» зря защищают Шалунова, надо отвечать за поступки

Плющев: агент и болельщики «Локомотива» зря защищают Шалунова, надо отвечать за поступки
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Заслуженный тренер РФ Владимир Плющев прокомментировал решение СДК КХЛ о дисквалификации нападающего «Локомотива» Максима Шалунова в игре с московским «Динамо», где форвард нанёс травму игроку бело-голубых Артёму Ильенко.

«Лига справедливо поступила и приняла абсолютно правильное решение дисквалифицировать Максима Шалунова в соответствии с регламентом проведения соревнований и правилами хоккея. Колющий удар — не шутка. Это может привести к серьёзным последствиям. Шалунов — хороший игрок, снайпер, но играть надо аккуратнее. Хоккеисты других команд всё-таки твои коллеги, вы с ними один хлеб едите.

Вижу, что везде лепят какие-то отмазки для него. Там руки выставил, там на клюшку опёрся, он не специально. Ещё бы он это сделал специально! Ещё раз повторю – играть надо аккуратнее, не ломать соперника. А то болельщики «Локомотива» его защищают, агент Шуми Бабаев защищает. Так все будут защищать, и игрок снова почувствует безнаказанность. А надо отвечать за свои поступки», — сказал Плющев «Чемпионату».

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